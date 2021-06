Le patron de Thalys : "La troisième vague a été terrible" Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© Nicolas Maeterlinck/Belga Il y a 175 ans, le premier train reliait Paris à Bruxelles. Temps du voyage : deux jours. Des commémorations ont eu lieu ce lundi à la gare du Midi, avec un wagon d’époque.

Deux jours. C’est le temps que mit le premier train pour relier Paris à Bruxelles. C’était le 14 juin 1846, soit il y a 175 ans. Aujourd’hui, avec le train à grande vitesse Thalys, il faut une heure et vingt-deux minutes pour aller de la capitale française à sa consœur belge. Enfin, peut-être un peu plus en cette période de Covid-19 où les contrôles de tests négatifs et autres prennent un certain temps. "Cela reste assez fluide, notamment parce que nous avons encore peu de passagers”, nuance Bertrand Gosselin, le patron de Thalys. ll faudra ainsi encore du temps avant que les trains à grande vitesse ne retrouvent leur rythme de croisière.