Le personnel des magasins ouverts, en première ligne dans la crise du coronavirus: "Nous sommes les oubliés de tout" © CNE Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

Depuis mercredi midi, les commerces d'alimentation, les pharmacies, les stations-service, les bureaux de poste et les librairies sont les seuls commerces qui restent ouverts. Ouverts mais avec des mesures drastiques d'hygiène et de distanciation sociale à respecter. Désormais, ces magasins n'acceptent plus qu'un client par 10 m2 et pas question de flâner dans les rayons puisqu'il n'est pas permis d'y rester plus de 30 minutes. Ces travailleurs, obligés d'assurer leur job et au contact permanent de la population, ont dû subir des scènes de chaos, parfois violentes, avec des clients en colère, ne comprenant pas les restrictions mises en œuvre ou l'absence de certains produits. Comment les acteurs de la distribution vivent-ils cette période de crise sanitaire du coronavirus ? Témoignages.