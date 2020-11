C'est grâce à une technologie novatrice que la PME fondée en 2008 a décroché le partenariat avec le géant américain Pfizer. Les deux entreprises ont annoncé lundi des résultats prometteurs pour l'essai à grande échelle de phase 3 de leur vaccin en développement.

Pionnier contre le cancer

Basée à Mayence, capitale du Land de Rhénanie-Palatinat, cette société d'environ 1.500 employés a pour spécialité la recherche sur les immunothérapies pour le traitement du cancer et des maladies graves ou héréditaires.

BioNTech a été fondé par un couple de chercheurs allemands d'origine turque, Ugur Sahin et Özlem Türeci, et s'est notamment spécialisé dans le développement de thérapies individuelles adaptées à chaque malade du cancer.

A ce titre, la PME travaille sur la technologie de l'ARN messager (ARNm), une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui vont déclencher une réponse immunitaire.

C'est cette technologie, qui présente notamment l'avantage de pouvoir être développée rapidement, sans croissance cellulaire, qui est à l'oeuvre dans le candidat vaccin contre le Covid-19.

Réactivité

L'immunologue Ugur Sahin, 55 ans, a raconté à la presse allemande comment il a été frappé, en janvier, par un article paru dans The Lancet, la prestigieuse revue scientifique médicale britannique : celui-ci décrivait la propagation fulgurante d'un nouveau virus apparu à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine.

Le risque de pandémie mondiale n'était alors pas évoqué mais BioNTech décide dès ce moment de travailler sur ce nouveau virus. Avant même que la planète entre en confinement au début du printemps, la PME avait déjà mis au point vingt candidats-vaccin, a expliqué M. Sahin au Spiegel.

Parmi ces projets, BioNTech a retenu la formule dite BNT162b2, la plus prometteuse, pour lancer ses essais.

La force de frappe Pfizer

La PME allemande et Pfizer, le géant américain aux presque 100.000 salariés, avaient déjà noué un partenariat de recherche et développement en 2018 pour la conception de vaccins à ARNm destinés à prévenir la grippe. Cet accord avait abouti au développement d'un candidat-vaccin.

Pour BioNTech, qui n'a pas encore produit et mis sur le marché de traitements médicaux autorisés, s'adjoindre la force de frappe de Pfizer est un atout.

L'alliance entre les deux entreprises pour le développement d'un vaccin contre le Covid 19 est annoncée mi-mars. Elle permet "d'associer les capacités de développement ainsi que les capacités réglementaires et commerciales de Pfizer à la technologie et à l'expertise du vaccin ARNm de BioNTech, un des leaders de l'industrie", note le communiqué.

"C'est notre technologie", ne manque toutefois jamais de rappeler M. Sahin. "La coopération est idéale" car elle nous permet le développement et la distribution d'un possible vaccin le plus rapidement possible", explique-il au Spiegel.

Production sur les rails

Le laboratoire vise 100 millions de doses fabriquées cette année et compte désormais "clairement" dépasser l'objectif précédent de 1,3 milliard de doses l'année prochaine, avait indiqué BioNTech à l'AFP après l'été.

En septembre, la société avait annoncé l'acquisition d'un site du groupe suisse Novartis située à Marbourg, dans le centre de l'Allemagne et employant 300 personnes, pour augmenter ses capacités de production.

Marbourg s'ajoute aux deux sites de BioNTech, qui produisent actuellement les vaccins pour les essais cliniques, ainsi qu'à au moins quatre usines de Pfizer aux Etats-Unis et en Europe.

Plusieurs pays et l'Union européenne ont déjà réservé des millions de doses du vaccin BioNTech/Pfizer en attendant les éventuelles autorisations de mise sur le marché dans les différents pays concernés.

Mi-mars, BioNTech a également signé un accord de coopération avec le chinois Fosun Pharmaceutical basé à Shanghai, qui sera le distributeur exclusif du vaccin en Chine.

Alors que la capitalisation de BioNTech, côté au Nasdaq, s'est envolée cette année, Ugur Sahin et Özlem Türeci ont fait leur entrée cet automne dans le club des milliardaires et des cent Allemands les plus riches.