La pollution engendrée par le plastique n'est plus à démontrer. La matière est cependant encore présente massivement dans les objets du quotidien. Si l'élimination complète du plastique semble, à ce jour, difficile à envisager tant les solutions industrielles font défaut, une diminution de son utilisation est, elle, tout à fait concevable. Sophie Morin, chercheuse-doctorante française de 26 ans à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), travaille au projet de création d'un matériau composite fait de plastique et de fibres végétales. Il pourrait avantageusement servir les besoins de l'industrie automobile, pharmaceutique, de l'emballage ou des loisirs.

Composens est un projet de recherche interrégional (Wallonie, Flandre et nord de la France) au sein duquel la jeune ingénieure spécialisée en chimie et biotechnologie finalise sa thèse de doctorat. "On s’intéresse à la biomasse végétale, ici le chanvre et le lin dont la France et la Belgique sont de gros producteurs. Au sein de la biomasse végétale, il y a plusieurs types molécules, avec trois grands types qui se présentent comme des colliers de perles très serrées avec beaucoup d’accroches entre elles et qui ont une robustesse très importante : la cellulose et, dans une moindre mesure, l’hémicellulose et la lignine. Mon premier travail va être de comprendre en quoi la variété chimique de ces fibres va influencer le matériau final", explique Sophie Morin. (...)