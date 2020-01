Le projet coopératif de construction d'une sucrerie flambant neuve à Seneffe (Hainaut) se concrétisera au plus tôt en septembre 2023, et non en septembre 2022 comme espéré initialement, a indiqué à l'agence Belga Benoît Haag, coordinateur de la coopérative, confirmant une information du Sillon belge.

Trois conditions devaient être réunies pour mener à bien ce projet singulier en Wallonie. "L'objectif d'un engagement des agriculteurs coopérateurs à fournir 1,61 million de tonnes de betteraves a été atteint, voire dépassé, et la condition de réunir suffisamment de fonds propres est elle aussi remplie, avec des engagements à hauteur de 134 millions d'euros. Par contre, le processus de négociation avec les banques prend plus de temps que prévu. On s'est rendu compte fin décembre qu'on ne parviendrait pas à boucler le dossier de financement de manière à débuter la construction de la sucrerie au printemps", explique Benoît Haag.

Les montants mobilisés au travers les différentes souscriptions, et auxquels s'ajoutent le soutien de structures publiques comme la SRIW et la Sogepa, visaient en effet à doter le projet de fonds propres atteignant environ 40% du budget total de 330 millions pour la nouvelle infrastructure agricole.

Les responsables de la coopérative, qui compte désormais 1.600 coopérateurs, soit 1.400 agriculteurs betteraviers et 200 sympathisants, vont donc s'atteler au cours des prochains mois à finaliser les négociations bancaires et à fignoler leur projet.

"Si un accord de financement est trouvé avec les banques, le début de la construction pourrait intervenir début 2021 pour une mise en route de la sucrerie en septembre 2023, après deux ans de construction", poursuit Benoît Haag, pour qui ce retard d'un an n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble du projet. "On aurait préféré aboutir pour 2022, bien sûr, mais ce délai va permettre de sécuriser le projet et de lever les dernières inconnues."