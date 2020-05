Voilà une histoire - belge - qui semblait bien commencer et qui vire ...au vinaigre. Avec enthousiasme, La Libre avait annoncé dans ses éditions du 27 avril dernier qu'une start-up namuroise, nommée nanOx, travaillait jour et nuit sur la production de masques en silicone, stérilisables et réutilisables. Une potentielle solution presque miraculeuse à l'insoluble problème des masques.

Seul hic, à l'époque, pour ce projet qui se voulait "social" et qui était soutenu par une campagne de crowdfunding (financement participatif): l'approvisionnement de la matière filtrante indispensable à ce masque conçu en trois parties. Exclusivement produite en Chine, celle-ci restait un obstacle majeur à l'aboutissement de ce projet qui devait atterrir à la fin du mois de mai. Nicolas Bustin et François Chevigné, deux des membres de cette petite équipe, s'étaient en effet fixé pour objectif de mettre ces masques à disposition du marché belge pour la fin mai. Et cela, pour la modique somme de 29 euros, le masque utilisable deux ans, avec dix capsules de filtration.