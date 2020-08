TikTok est depuis plusieurs semaines au centre d'une tempête diplomatique entre Washington et Pékin, et le président américain a signé le 6 août au nom de la "sécurité nationale" un décret visant à forcer ByteDance à vendre rapidement les opérations américaines de TikTok, qu'il accuse d'espionnage au profit de Pékin.

Mais le ministère chinois du Commerce a élargi vendredi aux "technologies à usage civil" les règles édictées par Pékin concernant l'importation et l'exportation de technologies.

C'est la première fois depuis 2008 que la Chine modifie la liste des technologies soumises à des restrictions ou interdictions d'exportation.

Selon un professeur cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, ce changement pourrait signifier que Bytedance devra obtenir l'approbation du gouvernement chinois pour vendre son application de partage de vidéos à une entreprise américaine.

Plus tôt cette semaine, le PDG de TikTok, Kevin Mayer, a quitté l'entreprise, quelques jours après que TikTok a intenté une action en justice pour contester les décisions du gouvernement américain.

TikTok, qui a été téléchargée 175 millions de fois aux Etats-Unis et plus d'un milliard dans le monde, explique dans sa plainte que les décisions de Donald Trump sont motivées par des considérations politiques et financières, et non par des inquiétudes pour la sécurité nationale.

Le décret de Donald Trump est un abus de la loi fédérale "International Emergency Economic Powers Act" car la plateforme ne représente pas "une menace inhabituelle et extraordinaire", a argué le réseau social.