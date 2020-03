Les conseils d’administration de l’assureur Integrale lié à Nethys, est en plein remaniement. Avec en toile de fond, une lutte entre différents clans du PS.

Au fil des semaines et des rebondissements, le dossier Integrale, du nom de cette petite compagnie d’assurance liégeoise détenue à 71 % par Nethys, catalyse de plus en plus une série d’enjeux économiques et aussi… politiques. Avec en toile de fond une guerre des clans au sein du PS sur les hommes ou femmes à mettre aux avant-postes.

Ce mardi devait avoir eu lieu un conseil d’administration d’Integrale censé faire le point sur les questions que se pose son autorité de tutelle, la Banque nationale de Belgique, en particulier sur les indemnités de rétention (5,7 millions accordés au comité de direction dont 3,8 millions au CEO, Diego Aquilina).