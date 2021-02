Le quotient d’adaptabilité, une compétence de plus en plus essentielle pour les employeurs Entreprises & Start-up Solange Berger

© Shutterstock Le concept n’est pas neuf, mais on a mis un nom dessus : le quotient d’adaptabilité (QA).

Le quotient d’adaptabilité est la capacité à faire face au changement, d’adapter ses pensées et son comportement afin de répondre efficacement aux incertitudes, aux nouvelles informations ou aux changements de circonstances. On examine ainsi la rapidité avec laquelle un employé peut se recentrer et réussir dans un environnement caractérisé par le changement.