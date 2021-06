Un bras d’eau, une longue voie de chemin de fer, plate et rectiligne, et une route parallèle aux mêmes caractéristiques. Si l’on force un peu le trait, difficile de ne pas deviner qu’on est aux Pays-Bas lorsqu’on arrive sur le site de PolystyreneLoop, au sud-ouest du pays. Un endroit visiblement idéal pour acheminer des matériaux par tonnes et en expédier tout autant.