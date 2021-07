Elon Musk, aujourd'hui troisième homme le plus riche du monde, vit dans une minuscule maisonnette de 35 mètres carrés sur le site de son entreprise SpaceX à Boca Chica, au Texas. Pourquoi une telle modestie ?

Depuis l'été dernier, le CEO a vendu la majeure partie de son portefeuille immobilier "pour se concentrer sur sa mission vers Mars" - et sans doute un peu pour se faire remarquer. En juin dernier, il a mis en vente sa dernière maison pour 37,5 millions de dollars. Ces 13 derniers mois, il aurait déjà vendu six propriétés pour un total de 114 millions de dollars.

Dans un tweet, Elon Musk a donc affirmé avec enthousiasme qu'il résidait désormais dans un petit préfabriqué, au coût d'à peine 50 000 dollars, soit moins que le prix d'une Tesla Model S de base...

"C'est quand même génial"

"Ma résidence principale est littéralement une maison à 50 000 dollars que je loue à SpaceX. C'est quand même génial", a écrit le milliardaire, précisant qu'il avait tout de même une "maison pour les événements" dans la San Francisco Bay Area.

Selon le blog Teslarati des fans de Musk et le Houston Chronicle, l'entrepreneur dont la fortune s'élève à près de 170 milliards de dollars, vit donc dans une maisonnette modulaire qui aurait été fabriquée par la société Boxabl. Elon Musk n'a pas confirmé le nom de l'entreprise, mais une maison préfabriquée pliable produite en série par Boxabl apparaîtrait effectivement sur Google Earth.

Les maisons Boxabl sont aménagées comme un studio avec un espace de vie ouvert, une cuisine, et une chambre avec salle de bain adjacente. © Boxabl

Dans un possible clin d'œil à Elon Musk, Boxabl, dont le but est de produire en masse des logements à bas coût et installables partout, a démontré que son modèle Casita (celui de Musk) pouvait être configuré pour être utilisé sur Mars...