L'accord prévoit une suspension pour cinq ans des droits de douane punitifs, qui frappaient notamment le whisky écossais, selon un communiqué.

Le Royaume-Uni a réglé ce conflit vieux de 17 ans après une rencontre dans la capitale britannique entre la ministre du Commerce international Elizabeth Truss et la Représentante américaine au Commerce Katherine Tai.

Londres et Washington avaient déjà signé une trêve en début d'année, se donnant un peu de temps pour trouver un accord sur le plus long terme.

Les droits de douane américains, mis en place en octobre 2019, avaient notamment pénalisé le secteur du whisky écossais qui estime avoir perdu des centaines de millions de livres de chiffre d'affaires.

Le Royaume-Uni espérait que le règlement de cette dispute pourrait faciliter les discussions sur un accord commercial post-Brexit avec les Etats-Unis, qui ont enregistré peu de progrès.

Avec la sortie britannique du marché unique européen, effective depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni a négocié de son côté un accord avec les Etats-Unis, en parallèle de l'UE qui a annoncé mardi également la suspension pendant cinq ans les droits de douane punitifs.

Washington et Bruxelles s'opposent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques illégales versées à leurs deux avionneurs.

Sous l'administration de l'ex-président Donald Trump, Washington avait été autorisé par l'OMC en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, à hauteur de 25 % pour les vins et spiritueux, et de 15 % pour les avions Airbus.