C’était il y a un an. La Belgique sortait peu à peu de sa première vague de contaminations au Covid-19 et tous les espoirs étaient permis pour le secteur du voyage. À l’aéroport de Bruxelles, les sourires étaient de mise sous les masques : le virus allait bientôt disparaître et l’activité reprendre comme auparavant. “À l’époque, nous pensions que le pire était derrière nous”, se souvient Peter Gerber, le tout frais patron de Brussels Airlines.