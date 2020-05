Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction, est l'invité économique du week-end.

Rien ne prédestinait ce jeune avocat au barreau de Bruxelles spécialisé en droit commercial à se bâtir une carrière dans la construction. "Ce sont les hasards de la vie, des rencontres et on doit pouvoir saisir la balle au bond", raconte Robert de Mûelenaere.

Ce qu’il fait en rejoignant, dans les années 1980, le cabinet des Affaires économiques de Mark Eyskens, puis de Philippe Maystadt, en tant que conseiller en droit commercial et de la concurrence. "C’était une occasion extraordinaire d’aborder énormément de dossiers et questions, pas simplement sous l’angle juridique mais aussi sous l’angle de l’arbitrage des intérêts des uns et des autres : ceux des patrons et des syndicats, d’un secteur par rapport à un autre. Ce qui m’a permis d’améliorer mes connaissances mais aussi de me confronter au terrain, aux bons choix à faire quand on est représentant de l’autorité publique, en fonction de l’intérêt général. Et cela, aux côtés de personnalités comme Mark Eyskens et Philippe Maystadt qui m’ont aussi beaucoup appris sur le plan personnel", poursuit Robert de Mûelenaere, né à Bruxelles d’un père aux racines familiales situées en Flandre et d’une mère aux origines wallonnes. Une expérience précieuse et un terreau idéal pour plonger dans l’univers d’une organisation professionnelle, la Confédération Construction en l’occurrence. Il en dirigera pendant cinq ans le département d’études avant d’en devenir administrateur délégué le 1er juillet 1997.

Aujourd’hui, Robert de Mûelenaere réclame un plan de relance pour son secteur confronté à la crise engendrée par le coronavirus. Entretien.