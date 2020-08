Westtoer prévoit que la plupart des stations balnéaires passeront au jaune sur le baromètre d'affluence du littoral, ce qui signifie que la fréquentation y sera "dense". L'office du tourisme conseille aux visiteurs d'éviter les centres-villes, en particulier aux heures de pointe de l'après-midi, et de préférer des endroits tranquilles au bord de la mer.

La météo estivale entraîne de nombreuses réservations de dernière minute dans les hôtels du littoral. Westtoer conseille à ceux qui souhaitent se rendre à la mer de consulter au préalable le baromètre d'affluence.

"Tout le monde est le bienvenu mais il est bien entendu important que les visiteurs passent des vacances sûres et confortables. Si vous constatez sur le baromètre d'affluence que certaines zones sont en jaune, il est alors plus sage de se diriger vers une zone verte", explique Sabien Lahaye-Battheu, députée Open Vld et présidente de Westtoer.

Selon une enquête en ligne menée par iVox, 17% des Belges ont l'intention de se rendre à la Côte dans les sept prochains jours. Cela concorde avec la fréquentation de ces dernières semaines. Il s'agit notamment de visiteurs d'un jour, de vacanciers et de propriétaires de seconde résidence.

Le baromètre d'affluence peut être consulté sur www.lelittoral.be.