Fin septembre, les nouveaux iPhone étaient officiellement présentés par Apple. Fin avril, cinq mois plus tôt, ils étaient, à l'identique, "leakés" par OnLeaks. Fuiteur de smartphones, une activité à temps plein, dont ce Français, papa et passionné de techno, vit. Et nous parle.



Profession : serial leakeur. Tel est le métier, rarissime, que pratique, depuis un peu moins de 5 ans, OnLeaks. Référence mondiale (avec Evan Blass, alias EvLeaks) d'une activité particulière où très peu d'élus s'érigent en autorités, OnLeaks n'a qu'une obsession : la fuite (leak, en anglais). "Mon travail consiste à révéler, des mois avant que le produit ne soit lancé, à quoi ressemblera le futur iPhone, par exemple."

(...)