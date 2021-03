Peter Kössler, responsable de la production et de la logistique au sein de l'entreprise, l'a confirmé jeudi lors de la présentation des résultats annuels d'Audi. "L'usine de Bruxelles est importante pour nous et constitue un élément essentiel de notre réseau de production", a-t-il assuré, interrogé par l'agence Belga. "Aujourd'hui, l'e-tron a accompli un tiers de son temps de fonctionnement et nous examinons la suite des événements. Il y aura un successeur, mais il est trop tôt pour en savoir plus aujourd'hui."

Le mois dernier, le patron du constructeur automobile avait également révélé dans une interview accordée à Business Insider que Bruxelles aurait un successeur à l'e-tron.