Le spécialiste de la livraison de colis Shippr, dont les revenus ont bondi de 300%, lève 2 millions d'euros Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Shippr De gauche à droite : Kevin Delval, Quentin Goossens, Alexina Smet, Romain Syed et Harold Waterkeyn.

"Pour 2021, affirme Romain Syed, cofondateur et CEO de Shippr, on a pour objectif de tripler, à nouveau, notre chiffre d’affaires". C’est pour alimenter cette croissance à trois chiffres que Shippr vient de boucler une nouvelle levée de fonds. D’un montant de 2 millions d’euros, elle a été financée par les partenaires historiques de la start-up, à savoir les fonds d’investissement Sambrinvest et Seeder Fund, ainsi que deux business angels de renom. Deux nouveaux entrants sont également montés à bord : le fonds luxembourgeois Dedicated et un business angel.