La Bourse de Bruxelles a commencé cette nouvelle semaine en force. L'Argenx a en effet grimpé de 9,04 %, pour atteindre 263,00 euros ce lundi. La raison ? Sans doute l'annonce par la biotech gantoise spécialisée en immunologie, du lancement d'une offre globale de 750 millions de dollars (environ 618 millions d'euros) d'actions ordinaires, qui peuvent être représentées par des American Depository Shares ("ADS").

Egalement implantée aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Japon, la société travaille sur de nouveaux médicaments à base d'anticorps, pour le traitement de maladies auto-immunes graves ou de cancers. Elle poursuit notamment des recherches sur le traitement des neuropathies chroniques inflammatoires avec son médicament efgartigimod, également utilisé pour d'autres maladies auto-immunes. Le cusatuzumab est lui évalué dans le cadre des cancers hématologiques en collaboration avec Janssen.

Offre américaine et placement privé européen

L'opération globale lancée par Argenx comprendra une offre d'actions ordinaires représentées par des ADS aux États-Unis, et dans certains autres pays en dehors de l'Espace économique européen, ainsi qu'un placement privé simultané d'actions ordinaires dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Chacun des ADS représente le droit de recevoir une action ordinaire, d'une valeur nominale de 0,10 €. L'offre américaine et le placement privé européen devraient être clôturés simultanément.

En outre, Argenx a l'intention d'accorder aux souscripteurs de l'offre une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires (qui peuvent être représentées par des ADS) pour un montant total allant jusqu'à 15 % du nombre total d'actions qu'il est proposé de vendre dans le cadre de l'offre, selon les mêmes conditions.

Baillie Gifford Overseas Limited et les entités qui lui sont affiliées ont indiqué qu'elles étaient intéressées par l'achat d'un total de 415 millions de dollars (environ 342 millions d'euros) d'actions ordinaires.

Les ADS d'argenx sont actuellement cotés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ARGX" et les actions ordinaires d'argenx sont cotées sur Euronext Bruxelles sous le même symbole.