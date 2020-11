Le sort de l’enseigne Mega World est dans les mains du tribunal de l’entreprise de Malines dont on attend, ce lundi, la décision d’accorder ou non à la société une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Si elle est négative, la faillite de Mega World sera inéluctable, huit mois seulement après son rachat par le sulfureux homme d’affaires néerlandais Dirk Bron. Si le tribunal accorde la PRJ, Mega World n’aura que quelques semaines pour sortir l’entreprise des très lourds problèmes financiers qu’elle connaît.



L’affaire Mega World s’apparente à un bien mauvais feuilleton dont chaque épisode apporte son lot de rebondissements et de révélations incroyables.

Tout commence il y a deux ans. La famille Blokker a démantelé presque complètement son holding, revendant toutes les enseignes qui la composent, à l’exception de Blokker. La filiale Belgique est un problème pour ses propriétaires. Soixante-trois magasins ont été fermés en 2017 et, sur les 119 restants, six sont rentables. Les Blokker n’ont plus le goût des affaires. En novembre 2018, ils cèdent leurs dernières parts du holding. C’est le CEO du groupe, Michiel Witteveen, qui les achète en avril 2019. Une des clauses du contrat stipule que les magasins doivent rester ouverts. Pour lui permettre de tenir cet engagement, Michiel Witteveen reçoit un bonus de 250 millions d’euros. (...)