Le spéculoos, petit biscuit croustillant et épicé, qu’on grignote presque sans fin, a fait la renommée de la Maison Dandoy. Elle a été fondée en 1829 à Bruxelles par Jean-Baptiste Dandoy, un boulanger qui a vite développé quelques spécialités pâtissières, toujours vendues dans les dix magasins de l’enseigne, comme le pain d’amandes, le pain à la grecque et bien sûr le spéculoos, devenu le produit-phare de la maison. Il représente la moitié de la production annuelle totale (200 tonnes) qui sort des ateliers Dandoy à Woluwe-Saint-Lambert et la moitié aussi du chiffre d’affaires. (...)