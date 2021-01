Jusqu’à présent dans cette crise, le sport reste le parent pauvre. Tel est le constat dressé par le collectif “Sport is essential” qui vient de lancer une pétition pour forcer les autorités à rouvrir, au plus tard le 1er mars, les clubs et salles de sport encadrés sans contacts avec des protocoles sanitaires adaptés. Une pétition qui vise également à obtenir pour les acteurs du secteur des aides “spécifiques, proportionnelles et rétroactives” pour les 180 jours – six mois donc – de fermeture effective depuis le début de la crise du coronavirus.