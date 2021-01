On vous parle régulièrement de la belle aventure initiée, au départ de Bruxelles, par Thibaud Elzière et Quentin Nickmans. Cela fait dix ans que leur start-up studio bruxellois, eFounders, tourne à plein régime. Leur spécialité? Les logiciels "SaaS" (Softwares-as-a-Service") pour les PME. Depuis 2011, cette véritable "fabrique à start-up" a donné naissance à 27 jeunes pousses, dont les plus connues sont Aircall, Spendesk, TextMaster ou encore Front.