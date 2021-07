Beefounders, start-up studio à impact, lève des fonds et revoit ses ambitions à la hausse Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© D.R. SuperZero (ex-Eco-Tap), distributeur de produits d'entretien naturels en vrac, figure parmi les quatre premiers investissements de Beefounders et de son Club d'investisseurs.

Aujourd’hui, Beefounders sort définitivement de l’ombre à l’occasion du bouclage d’une levée de fonds de 1,75 million d’euros et s’affiche comme le principal start-up studio à impact en Belgique.“Nous avions besoin de plus de moyens pour pérenniser la structure Beefounders et devenir plus ambitieux. Avec cette augmentation de capital, on est reparti pour trois ans avec l’objectif de créer, soutenir, accompagner et aider au financement d’une quinzaine de projets à impact sociétal et environnemental”, se réjouit David Mellet, le CEO de Beefounders.