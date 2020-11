Libre Eco week-end | Le dossier

Vingt ans. Seulement ! Voilà le temps qu’il aura fallu à la Wallonie pour bâtir un écosystème qui, désormais, rivalise avec les meilleurs élèves de la classe européenne dans le domaine des sciences de la vie (biopharmacie, biotechnologies, dispositifs médicaux). Il n’est pratiquement plus une semaine où on ne parle pas d’une innovation, d’un développement ou d’une levée de fonds impliquant une "biotech" ou une "medtech" wallonne. Et la pandémie de Covid-19, à cet égard, a eu un effet d’accélération sur plusieurs pépites de l’écosystème wallon. L’implication de Bill Gates - suivi bientôt, par George Soros ? - dans Univercells, "bio-manufacturier" basé dans le Hainaut et le Brabant wallon, n’est que la face visible d’un tissu de spin-off, de start-up et de PME de plus en plus dense.