Pour Laurent Taskin, professeur à la Louvain School of Management, il faut trouver un équilibre entre la présence au travail et l’efficacité du télétravail, en termes de concentration et de productivité notamment, même s’il reconnaît que tous les travailleurs n’ont pas été égaux durant le confinement, en ce qui concerne les équipements, les mètres carrés disponibles ou la composition familiale. "Le pire scénario d’un point de vue humain serait qu’on ne favorise que l’efficacité, la productivité."