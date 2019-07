Le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré invalide la décision de la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT) qui concluait que le travail de livreur tel que pratiqué chez Deliveroo relevait du salariat et non d'une activité indépendante.

Il s'agit ici d'une décision concernant un avis. Mais le tribunal ne rendra sa décision finale qu'en ... 2021.

Tout à commencé en avril dernier lorsque la plateforme organisant la livraison de repas à domicile via des livreurs avait introduit une action devant le tribunal du travail de Bruxelles contre deux anciens livreurs qui avaient fait appel à la CRT. Objectif : obtenir un avis sur la relation exacte entre Deliveroo et les coursiers indépendants. La CRT avait conclu que ce travail s'apparentait plus à un travail salarié qu'à une réelle activité d'indépendant. Mais aujourd'hui, cet avis a donc été invalidé. "La Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT) n'aurait pas pu prendre de décision car l'inspection sociale était, et est toujours, en cours", a estimé le tribunal. "Sur cette base, il a donc considéré que la décision de la CRT est invalide et doit être annulée", a déclaré Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo.

Pourtant, la décision finale dans ce dossier est loin d'être connue. En effet, le tribunal de Bruxelles s'est saisit de l'affaire et dit être compétent pour trancher le litige qui concerne, pour rappel, deux anciens employés de Deliveroo. Leur cas ne sera donc élucidé qu'en 2021 et la décision sera prise en fonction des conditions de travail qui avaient cours au moment des fait dénoncées à l'époque par les deux anciens coursiers. Un cas qui pourrait faire jurisprudence pour l'ensemble des travailleurs Deliveroo, qu'on appelle dans le jargon interne des "prestataires".

L'enquête prend donc du temps, beaucoup de temps, ce qui pose question quant aux conséquences de délais aussi longs pour un litige loin d'être anecdotique. Mais la justice avance tout de même puisque ce mercredi, elle a donc invalidé l'avis de la CRT.

Pour Anne Defresne, sociologue et chercheuse au Gresea, cette décision est étonnante, mais pas si inattendue. Elle estime que ce dossier qui concerne, de fait, deux anciens livreurs Deliveroo, est à prendre en considération pour la situation économique des plateformes de façon plus globale.En rappellant que Deliveroo ou son aîné américain, UberEats, profite d'une situation déjà d'une situation fiscale avantageuse et que ce type de décisions de justice ne permettra qu'une chose : favoriser une baisse des droits sociaux des travailleurs de ces plateformes.

"Il y a une vraie question sur les travailleurs de plateforme, et en l’occurrence des livreurs, qui est dans un régime juridique fait sur mesure pour l'économie de plateforme. Depuis le 1e mars 2017 avec la loi De Croo, si une plateforme est agréée, elle peut prélever à la source seulement 10% d'impôts pour des revenus allant jusqu'à 5.100 euros par an contre 33% avant. C'est clairement ce que l'on peut appeler de la défiscalisation. En fait, ce type de mesure a été fait pour que les multinationales s'implantent en Belgique".

Selon Anne Dufresne, la Belgique peut laisser ces multinationales s'implanter mais elle peut aussi réaffirmer le droit en vigueur pour les travailleurs. "Et ça a été le cas avec ce qu'a fait la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT),Et donc l'avis rendu par la CRT n'était qu'un avis, certes, mais il était important pour réaffirmer le lien de subordination dans la relation de travail et montrer que l'emploi des livreurs doit relever d'une relation de travail de salarié".

Deliveroo semble donc avoir gagné une manche. Mais la bataille juridique, certes compliquée, est loin d'être terminée. L’épilogue de cet épineux dossier sera connu en 2021. Si tout va bien...