Dans le litige opposant Nyrstar à des actionnaires de l'entreprise spécialisée dans le zinc, le tribunal néerlandophone de l'entreprise de Bruxelles a confirmé mercredi, en grande partie, une ordonnance prise fin juin.

Le tribunal a ainsi confirmé le report du vote sur l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel 2018 et le fait qu'une nouvelle assemblée générale des actionnaires devait être convoquée dès que le rapport du réviseur d'entreprise sera disponible, a annoncé Me Laurent Arnauts du cabinet d'avocats WATT Legal, qui défend une centaine d'actionnaires de Nyrstar.

Les actionnaires se sentent les dindons de la farce qu'a été la prise de pouvoir de Trafigura, principal actionnaire de Nyrstar, au sein de l'entreprise.

Dans le cadre d'une restructuration de la société, en proie à des difficultés financières, une nouvelle entité britannique, NewCo, a été créée pour héberger les actifs de Nyrstar. Trafigura s'est adjugé 98% du capital de NewCo, contre 2% seulement aux petits actionnaires belges de Nyrstar, qui s'estiment lésés.

Emmenés par les avocats Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe, certains d'entre eux ont intenté une action en justice. Fin juin, à la veille de l'AG, le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles avait décidé dans le cadre d'une procédure en référé que la société devait mettre à disposition de ses actionnaires toute une série de documents.

L'approbation des comptes annuels, du rapport annuel pour l'exercice 2018, la décharge des administrateurs ainsi que les rémunérations ne pouvaient en outre pas être soumises au vote lors de l'assemblée, selon la décision du président du tribunal, qui imposait la tenue d'une nouvelle AG. Nyrstar avait exécuté cette ordonnance, tout en faisant tierce opposition.

Le tribunal de l'entreprise a donc confirmé mercredi que le vote des comptes et du rapport annuel devait être repoussé et qu'une nouvelle AG devait être convoquée dès que le rapport du réviseur d'entreprise, Deloitte, sera prêt. Nyrstar avait de son côté introduit une action contre les actionnaires pour procédure téméraire et vexatoire, réclamant des dommages et intérêts s'élevant à 10.000 euros par actionnaire mais cette demande a été rejetée par le tribunal.

"Nous sommes satisfaits que le tribunal ait rejeté la tentative d'intimidation de Nyrstar", a réagi Me Arnauts. Le cabinet d'avocats WATT Legal se dit satisfait de la décision du tribunal et annonce préparer d'autres démarches avec ses clients.