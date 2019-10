Le Voltaire est le nouveau navire auto-élévateur d’installation offshore de Jan De Nul Group.

Avec une capacité de levage de plus de 3.000 tonnes et une hauteur supérieure à celle de la Tour Eiffel, il est le plus grand au monde en son genre. Son rôle ? Transporter et installer les plus grandes turbines éoliennes offshore au monde au parcs éoliens de Dogger Bank, situés au large de la côte du Yorkshire. Le Voltaire entrera en service en 2022.

Dogger Bank Offshore Wind Farms a remporté des marchés éoliens offshore représentant 3,6 GW et a pour ambition de générer suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 4,5 millions de maisons par an, c'est-à-dire environ 5% des besoins en électricité du Royaume-Uni.

Le navire, qui porte le nom du philosophe pionnier de l’Europe des Lumières, est équipé d’un système de filtration de pointe des gaz d’échappement et d’un filtre à particules diesel, qui en fait le tout premier navire de haute mer en son genre à être reconnu comme un navire à très faibles émissions (Ultra-Low Emission Vessel).