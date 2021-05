Le fabricant de jouet danois vient d'annoncer sa nouvelle collection, pensée et créée en hommage aux personnes de la communauté LGBT+. Elle comporte onze nouveaux personnages aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté, mais aussi marron et noirs pour illustrer la diversité des couleurs de peau et des origines des personnes LGBT+.

"Je voulais créer un modèle qui symbolise l'inclusivité et célèbre tout le monde, quelle que soit son identification ou la personne qu'il aime, chacun est unique", a expliqué le designer de Lego, Matthew Ashton, dans un communiqué de la firme.

Dans un article du Guardian, on apprend que la collection cherche à "exprimer l'individualité, tout en restant ambigu". Aucun genre n'a été attribué aux jouets, à part à celle de couleur violette, qui porte une perruque. "Un clin d'œil évident à toutes les fabuleuses drag queens qui existent", selon Matthew Ashton.

"Une prise de position importante"

Flynn DeMarco, membre de la communauté LGBT+ et candidat de l'émission "Lego Master" aux Etats-Unis, a vu la collection en avant-première. "Souvent, les personnes LGBTQ+ ne se sentent pas considérées, surtout par les entreprises. Il y a beaucoup de paroles en l'air, mais pas beaucoup d'actions. C'est donc une prise de position importante", confie le fan.

La collection"Everyone is awesome" sera mise en vente le 1er juin au prix de 34,99 dollars (environ 28 euros).