Les 62 agences reprises par l’espagnol Wamos ont déjà pas mal de produits à vendre. En attendant d’autres encore.

"Aujourd’hui, c’est un peu la rentrée des classes”, sourit Nadèje Vandenbroeck, responsable de 17 agences Neckermann Voyages à Bruxelles et en Wallonie. Quatre semaines après la faillite du groupe Thomas Cook Plc, et trois semaines après le – logique – dépôt de bilan de Thomas Cook Retail en Belgique, la vie reprend dans cette agence Neckermann nichée dans… “l’avenue des agences” à Wavre (elle se situe à deux pas d’autres agences : Voyages Copine, Connections et Service Voyages).