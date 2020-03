Si les compagnies low cost, telles Ryanair ou easyJet, s'en tiennent strictement à la règle ( un voyageur qui ne se présente pas à un vol acheté n'est pas remboursé sauf billet spécial ou cas exceptionnel, comme une interdiction officielle de voyage vers une destination), d'autres comme Air France, Lufthansa ou Brussels Airlines montrent davantage de flexibilité, en permettant de postposer votre vol, voir d'être remboursé au cas où vous décidez d'annuler de votre propre initiative votre voyage.

"Si vous n’êtes pas capable de voyager suite aux restrictions de voyage ou d’entrée sur le territoire impliquées par le coronavirus, le groupe Lufthansa (NDLR : dont fait partie Brussels Airlines) vous offre un changement gratuit ou une annulation gratuite de votre billet", explique le site de la compagnie belge. Les nouveaux billets achetés jusqu'au 31 mars pourront également être modifiés une seule fois sans frais de changement de reservation".

Notons que malgré la mise en quarantaine du pays, les aéroports italiens restent ouverts. Quinze vols vers l’Italie et quinze vols retour ont toutefois été annulés ce mardi à l'aéroport de Bruxelles. Brussels Airlines a maintenu un seul vol vers le pays cet après-midi : un vol vers Rome à 14h40. La compagnie n'exclut pas d'annuler toutes ses destinations italiennes, comme l'a annoncé ce matin British Airways. "Nous analysons la situation heure par heure, explique une porte-parole. La demande a fort chuté et nous ne ferons en aucun cas voler des avions vides : cela n'a aucun sens économiquement et écologiquement".

Depuis ce matin, le ministère belge des Affaires étrangères "déconseille" officiellement les voyages dans toute la botte italienne. Ce qui ne change... rien sur les régles de remboursement de billets : il faudrait une interdiction totale de voyage vers l'Italie pour que toutes compagnies aériennes soient forcées de rembourser les passagers ayant déjà acheté un billet.