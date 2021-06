Des attentes au téléphone pour parler à un employé de sa banque qui peuvent aller jusqu’à… 20 minutes. Des sites web qui ne répondent pas toujours à la question que se pose un client désemparé face à un problème technique. Ces constats se retrouvent dans la dernière enquête de Test-Achats sur le secteur bancaire dont La Libre a eu la primeur. Et qui montrent que les principales banques du pays ne sont pas suffisamment accessibles. Chaque année, Test-Achats mène une vaste enquête sur la satisfaction des consommateurs à l’égard de leur(s) banques(s). “En général, le service à la clientèle ne suscite que très peu de satisfaction. Les résultats de la dernière enquête, à laquelle 10 350 Belges ont participé, ne dérogent pas à cette habitude. Et trois des quatre grandes banques – ING, BNP Paribas Fortis et Belfius – sont dans la queue du peloton alors qu’ensemble, elles réunissent un pourcentage important de la clientèle belge.”