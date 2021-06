Les "anomalies" chez Private Insurer ont coûté 52 millions à P&V : "C’est la première fois qu’on découvre des cadavres dans les placards" Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© Belga Image Hilde Vernaillen, CEO de P&V.

En juin 2020, P&V avait racheté Private Insurer, un petit assureur spécialisé dans les produits de la branche 23 dont les actifs se montent à 900 millions d’euros. “P&V voulait développer la branche 23, les produits d’investissement du 4e pilier. Après l’acquisition, on a découvert des anomalies dans 8 % des contrats. Il y avait des problèmes dans l’exécution des polices de la branche 23, qui offre un régime fiscal avantageux si on respecte les règles. Il y a des taxes à régulariser. C’est ce que PI est en train de faire. On a décidé de mettre l’entreprise en liquidation. L’idée est de développer de nouveaux produits sous la marque Vivium. Les fonds propres de P&V sont très stables par rapport à l’année précédente, de 2,2 milliards d’euros. On arrive à passer à travers cet élément exceptionnel. Mais l’impact n’est pas positif sur le compte de résultat”, explique Hilde Vernaillen.