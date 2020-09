Les associations, trop optimistes face à la crise ? Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Shutterstock

On parle beaucoup de l’impact du coronavirus sur les entreprises, sur le commerce, sur le business. On parle moins de son impact sur les associations. Pourtant, elles représentent presque un demi-million d’employés en Belgique et génèrent plus de 5 % du PIB, selon des chiffres arrêtés en 2017