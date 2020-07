Les banques belges appliquent des taux négatifs aux grands clients … en toute discrétion © Shutterstock Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

Il y a quelques semaines, la banque Triodos a envoyé un mail à ses clients professionnels pour annoncer qu’à partir du 1er juillet 2020, elle appliquerait un taux d’intérêt négatif de 0,50 % par an sur les montants supérieurs à 500 000 euros détenus sur l’ensemble des comptes à vue Triodos Business et des comptes d’épargne Triodos Business (Plus) au nom de l’organisation du client.