Les banques prolongent "leur moratoire" : "Un engagement sans précédent de la part du secteur bancaire" Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© Belga Image Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et Febelfin ont conclu un accord visant à obtenir plus de flexibilité et de transparence dans l’octroi d’un report de paiement des crédits aux entreprises saines. "Il s’agit d’un engagement sans précédent de la part du secteur bancaire visant à offrir à toutes les entreprises saines la chance de surmonter cette crise. Les banques ont non seulement un rôle économique mais aussi sociétal à jouer dans cette crise", souligne Febelfin.