Ce dimanche, on devrait en savoir un peu plus sur ce qui s’annonce comme la plus importante introduction en Bourse (IPO) de l’histoire. On parle ici de l’entreprise publique saoudienne Aramco, la société la plus rentable du monde, dont la valorisation est estimée entre 1 600 et 1 800 milliards de dollars. Elle dépasse donc celles de Microsoft, Amazon et Apple, qui tournent chacun autour de 1 000 milliards de dollars.