Entreprises & Start-up Les boissons et repas ne sont désormais gratuits qu'en classe business chez Brussels Airlines... Meulders Raphaël

Depuis début novembre, les passagers de la classe "Flex&Fast", l'une des quatre classes de Brussels Airlines sur ses vols européens, doivent payer leurs boissons et repas, alors qu'ils étaient proposés gratuitement auparavant. Désormais seuls les clients ayant acheté un billet de classe affaires sur les vols de courtes et moyennes distances (donc hors Afrique et Amérique du Nord) peuvent se ravitailler sans devoir payer dans les avions de la compagnie belge.