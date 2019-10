Entreprises & Start-up Les bouteilles gratuites font la joie des amateurs de vin Patrick Dath-Delcambe

Les foires aux vins repartent de plus belle en ce début octobre, avec la nouvelle offre de Colruyt et l’arrivée de deux gros bras, à savoir Carrefour Hyper et Cora. Okay et Spar (groupe Colruyt) se mettront sur les rangs dans le courant de la semaine prochaine.