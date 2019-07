De l’extérieur, la brasserie Cantillon, installée près de la gare du Midi, à Anderlecht, ne paie pas de mine. C’est là que Paul Cantillon s’est installé en 1900, d’abord comme assembleur de lambic, ne devenant brasseur à part entière qu’en 1937.

Dès la porte franchie, vous entrez dans un autre monde. C’est le monde d’antan, où on ne serait pas surpris de voir Paul et ses deux fils encore s’occuper des brassins. C’est aussi le monde du lambic et de la gueuze. Enfin, du lambic et de la gueuze totalement fidèles à une tradition qui n’a jamais été galvaudée.

(...)