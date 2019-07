L’histoire de la brasserie Haacht débute en 1897, époque où c’était en fait une laiterie. Eugène De Ro commence à y travailler au début de l’année. Le 14 juin 1898, il brasse sa première bière. Eugène De Ro n’est alors qu’un simple employé.

La Laiterie et Brasserie de Haecht se transforme en Société anonyme, au capital de 1 500 000 francs, comme le rappelle un certificat affiché dans la salle de direction. Eugène De Ro achète une action. Sur 750. "L’homme y croit et achète cette action avec son salaire", rappelle Frédéric van der Kelen, son petit-fils, actuel CEO. En 1906, la société entre à la Bourse de Bruxelles. Elle y est encore aujourd’hui, référencée sous Co. Br. Ha pour les investisseurs.

(...)