La fronde contre les nouveaux verres imposés par ABInBev prend de l’ampleur dans les bistrots de quartier.

Georges Beyns, alias Jojo, tient le Transfert VII depuis plusieurs décennies. Rebaptisé Chez Jojo, ce bistrot de quartier installé dans l’ombre du stade du Royal Sporting Club d’Anderlecht (RCSA) monte au front contre la volonté d’ABInBev d’imposer le passage de la chope à 30 centilitres à tous les cafetiers du pays. Chez Jojo, mais aussi à La Chapelle, au Château d’or, au Fan’s et encore au Stade, au Méa Bar, au Penalty, à La Coupe, au Green Park, au But, au Café Park, etc. La fronde est générale dans ce quartier porté par les matchs du RSCA. Et les arguments nombreux. Les fédérations de cafetiers croulent elles aussi sous les plaintes de leurs membres.

(...)