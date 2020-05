Les centres commerciaux ont présenté ce jeudi leur plan de réouverture.

Dès le lundi 11 mai, la clientèle des centres commerciaux pourra à nouveau faire ses achats dans les shoppings bien connus du grand public tels que Wijnegem, City2 ou Belle-Ile, entre autres. L'ouverture de plus de 1000 simultanément ne se fera pas sans règle, rappellent trois grands gestionnaires de centres commerciaux du pays qui ont planché sur cette reprise. Voilà ce qui attend les futurs clients:

1. Stationnement limité

Il est bien entendu possible de se rendre dans les shoppings en utilisant sa voiture, même si dans certains d’entre eux, les places de parking seront légèrement limitées. Il est par exemple possible que les toits de certains centres commerciaux ne soient temporairement pas accessibles. Cette mesure est nécessaire pour garantir que les visiteurs entrent et sortent du centre commercial de manière sécurisée. Certains parkings seront également organisés de manière à ce que la distanciation sociale soit toujours possible, en laissant, par exemple, une place de parking libre entre les voitures.

2. Entrées et sorties distinctes

En fonction de la taille du centre commercial, seul un nombre limité d'entrées seront ouvertes. Une porte sera dédiée aux entrées et une autre aux sorties. À l'intérieur comme à l'extérieur des shoppings, un tracé du sens de circulation sera indiqué grâce à des flèches et à des autocollants de couleur placés sur le sol. Des capteurs adaptés, installés au niveau des portes, garantiront le bon usage du sens de circulation. Le personnel de sécurité sur place fournira toute l’assistance nécessaire aux visiteurs.

3. Suivi en temps réel du nombre de visiteurs

Tout comme dans les magasins ouverts pendant le confinement, le nombre de clients sera limité à une personne pour 10m². Ceci permettra de garantir la "distanciation sociale" de 1,5 mètre à tout moment. Certains centres commerciaux bénéficient d’une technologie adaptée qui garantit un contrôle en temps réel de la fréquentation. Si le nombre limite est approché, le personnel de sécurité acceptera les nouveaux visiteurs au compte-gouttes. Toutefois, les prévisions de CEUSTERS, AG Real Estate et Wereldhave Belgium estiment que le nombre maximum possible de clients présents ne sera pas atteint.

4. Désinfection des mains

L'hygiène de chacun est primordiale. Tous les clients auront la possibilité de se désinfecter les mains avec un spray ou un gel antibactérien mis à disposition. Dans certains centres, le personnel de sécurité, les hôtes et hôtesses assisteront davantage les clients, alors que dans d'autres, les visiteurs pourront utiliser des kiosques dédiés à la désinfection. En fonction de la taille des centres commerciaux, des équipes de nettoyage seront également en service pendant les heures d'ouverture afin d’optimiser la désinfection et le nettoyage de toutes les surfaces de contact. Les magasins seront également équipés de gels antibactériens.

5. Port des masques de protection recommandé

Pour les clients qui ne disposent pas de leur propre masque de protection, les shoppings en mettront à disposition aux infodesks ou dans des automates. Les gestionnaires des centres commerciaux ont actuellement en leur possession plus d'un quart de million de masques de protection. Dans les centres commerciaux de CEUSTERS et d’AG Real Estate, ceux-ci seront mis gratuitement à la disposition des clients. Wereldhave Belgium demande une petite contribution de maximum deux euros, mais les bénéfices seront reversés à une bonne cause. L’achat se fera par voie électronique, de préférence sans contact. Avant d'utiliser le terminal de paiement, il sera demandé de se désinfecter les mains.

6. Accès aux magasins davantage limité aux heures de pointe

Comme c'est le cas dans les supermarchés depuis un certain temps, les commerçants limiteront l'accès à leur magasin aux heures les plus chargées. Il est possible que des files d’attente apparaissent mais celles-ci seront toujours organisées de manière à ce que l'accès aux autres magasins reste libre et qu'il y ait suffisamment de distance entre les clients. Les centres commerciaux seront autant que possible dépourvus de zones d’assise et de repos afin de libérer au maximum le passage.

7. Zone de jeux fermées dans un premier temps

Si vous prévoyez de venir au centre commercial avec de jeunes enfants, il est préférable de tenir compte d'un certain nombre de mesures. Par exemple, les zones de jeux resteront fermées, tout comme les coins pour bébés. Les bébés pourront cependant toujours être changés et nourris dans un endroit dédié à cet effet dans les toilettes publiques. Il est tout de même conseillé de ne venir faire les courses avec les enfants que s'ils ont besoin de quelque chose de précis et qu'ils doivent, par exemple, essayer des vêtements.

Les gestionnaires des centres commerciaux soulignent qu'ils suivront bien entendu les recommandations émises par le gouvernement. Les mesures propres aux shoppings seront évaluées en permanence et étendues si nécessaire. Les heures d'ouverture connues restent inchangées. Des précautions d'hygiène adaptées sont également prévues pour les fournisseurs et les sous-traitants.

Les centres commerciaux recevront ce week-end une circulaire qui pourrait apporter de légères modifications aux mesures citées ci-dessus.