Les centres commerciaux resteront ouverts. Un rapide tour d’horizon des principaux d'entre eux montre va dans ce sens, jusqu'à ce que d'éventuelles nouvelles mesures gouvernementales changent la donne. Mais, en résumé, les portes seront ouvertes, mais seuls les commerces qui répondent à des besoins vitaux, comme les pharmacies, les magasins d'alimentation et d'alimentation pour animaux resteront ouverts comme ils le sont aujourd'hui. "Les restaurants et cafés, en fonction de leur capacité ou non à faire du "delivery" ou " take away" seront également ouverts", précise-t-on à l'Esplanade (Louvain-la-Neuve).

Changement d'habitudes à attendre

"De notre côté également, on respectera les consignes gouvernementales à la lettre", poursuit-on chez AG Real Estate, qui gère notamment les centres City 2, The Mint, Galerie Anspach,etc.). Nous avons pris des mesures de renforcement en matière d'hygiène, et mis à disposition un call center pour répondre à toutes les questions des commerçants locataires. Tous vont respecter les dispositions gouvernementales", explique Sam Perneel. Durant le week-end, pour être clair, les autres commerces autres que purement de nécessité devront fermer. La police vérifiera le respect des mesures et disposera des moyens administratifs pour les faire respecter. Les mesures seront d'application jusqu'au 3 avril. "Dans la pratique, les magasins dans les centres commerciaux seront surtout ouverts en semaine, ce qui va occasionner un plus grand afflux. Je ne peux donc pas exclure qu'il y ait du changement du côté gouvernemental dans les mesures à prendre un peu plus tard. En tout cas, on s'adaptera", poursuit Sam Perneel.

Mesures d'hygiène supplémentaires

Quant à Ceusters, le plus grand gestionnaire de centres commerciaux de notre pays (Wijnegem Shopping Center, Les Grands Prés à Mons et K à Courtrai, Galerie Toison d’Or à Bruxelles, Rive Gauche à Charleroi), il annonce aussi par voie de communiqué que ses centres commerciaux resteront ouverts pendant les prochaines semaines, pendant les heures d'ouverture normales - y compris le week-end. "Grâce à de sérieux efforts, comme la disposition de gel désinfectant et le travail des équipes de nettoyage, il sera possible, dans les prochaines semaines, de poursuivre ses achats et ce, en toute sécurité. Le gestionnaire surveille néanmoins les mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre la diffusion du coronavirus (Covid-19)", explique Ceusters.