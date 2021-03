Le porte-conteneur Ever Given est resté bloquer dans le canal de Suez, voie d'eau de 300 mètres de largeur sur 190 km de long, près d'une semaine. De plus de 400 mètres de longueur, soit, l'édifice de 60 mètres de haut pèse

D'après le CEO du port d’Anvers Jacques Vandermeiren, l'obstruction du canal, qui représente 10 % du commerce maritime international, coûte au global environ 8 milliards d'euros par jour. Ou 350 millions d'euros par heure. L'assureur Allianz estime de son côté que chaque journée d'immobilisation représenterait entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial.

L'Autorité du canal (SCA) affirme que l'Egypte, elle, perdrait entre 12 et 14 millions d'euros par jour de fermeture.

En effet, pas moins de 50 navires sont empêchés quotidiennement de franchir le bras d'eau qui relie la mer Méditerranée et la mer Rouge. Selon la revue spécialisée britannique Lloyd's List, près de 425 navires étaient coincés ce lundi, un chiffre en constante augmentation. D'après la SCA, en 2020, près de 19 000 bateaux ont emprunté la voie d'eau.

Trois jours et demi pour "écouler le flot"

Un armateur qui déciderait de faire le tour de l'Afrique pour contourner le problème verrait quant à lui sa facture de carburant grimper de 300 000 euros supplémentaires, et surtout son temps de trajet augmenter de deux semaines.

Ce lundi matin, l'Ever Given avait été remis à 80 % dans la bonne direction. L'arrière du navire s'est éloigné de 102 mètres de la rive, alors qu'il était à quatre mètres seulement. Les manœuvres ont pour l'instant nécessité l'interventions de 10 remorqueurs géants.

Par ailleurs, pour le président de la SCA Ossama Rabie, il faudra 3,5 jours environ pour que les navires en attente puissent "s'écouler" après le renflouement de l'Ever Given, et ce avec un fonctionnement de la voie d'eau 24 heures sur 24.