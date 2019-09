Les clients de Thomas Cook Belgique ne pourront pas partir en voyage mardi, a regretté lundi soir la branche dans la foulée de la faillite soudaine du voyagiste britannique Thomas Cook. Plus tôt dans la soirée, Brussels Airlines avait annoncé annuler deux vols aller-retour vers la Tunisie prévus mardi.

Thomas Cook Belgique "regrette vivement" qu'à la suite de la décision de Brussels Airlines, "les vacances de ses clients (via Thomas Cook et Neckermann, NDLR) qui devaient partir mardi ne puissent pas continuer". Le tour-opérateur précise que tous les forfaits sont assurés par le Fonds de Garantie. Brussels Airlines a décidé d'annuler les vols opérés exclusivement pour le compte du tour-opérateur à savoir depuis et vers Enfidha et Djerba en Tunisie. La compagnie aérienne justifie ces annulations par "la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique" et le fait que "le tour-opérateur ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines". Près de 10.000 Belges sont actuellement en vacances réservées via Thomas Cook Belgique. Mardi soir, le SPF Affaires étrangères a ouvert un numéro d'urgence pour ces clients belges en difficulté à l'étranger (+32 2 501 40 00). Partout dans le monde, les clients du voyagiste en faillite subissent des perturbations. Une grande opération de rapatriement est organisée par le Royaume-Uni, aux frais du contribuable. Tous les vols Thomas Cook sont annulés aux Pays-Bas mardi, en revanche les vols devraient reprendre en Scandinavie. Le Maroc a mis en place lundi une cellule de crise pour "suivre et encadrer le rapatriement de milliers de clients" Thomas Cook.

Test-Achats renforce son dispositif avec un numéro gratuit

L'organisation de consommateurs Test-Achats lance mardi, à partir de 9h, un numéro gratuit pour les personnes ayant des questions sur la situation chez Thomas Cook. Le numéro pour les francophones est le 0800/50.104 et pour les néerlandophones 0800/50.450.









Thomas Cook Nederland fait pareil pour les vols au départ des Pays-Bas

Les touristes qui devaient partir mardi avec le tour-opérateur Thomas Cook Nederland ne pourront pas prendre l'avion, annonce lundi soir la branche néerlandaise du voyagiste britannique qui a déposé le bilan plus tôt dans la journée.

Ce sont surtout des voyages à destination du sud de l'Europe depuis Schiphol et Eindhoven qui sont concernés. Les voyageurs dont le départ est prévu mercredi doivent se tenir informés via les différents canaux de l'entreprise.

Il n'est pas encore question de faillite pour Thomas Cook Nederland, selon le porte-parole, alors que des discussions sur les paiements sont prévues mardi.