Une étude récente du Digital Banking Report indique que la confiance des consommateurs à l’égard des banques traditionnelles continue de baisser, ce qui suscite un engagement accru auprès des fournisseurs alternatifs. L’augmentation du nombre d’acteurs non traditionnels dans les services financiers a le même effet que celui des nouveaux entrants offrant des services de diffusion vidéo en continu : un choix plus large signifie que les consommateurs ont plus de choses à évaluer et à essayer.