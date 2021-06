Il y a même une diminution par rapport à l'année dernière, où la crise sanitaire avait également freiné le désir des travailleurs de prendre des congés, écrit De Zondag. "La pandémie et les restrictions de voyage font qu'à la fin du mois de mai, nous avons pris environ 16% de jours de congé en moins par rapport à l'année "normale" 2019", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse de SD Worx, qui traite les données salariales de quelque un million de Belges. "Par rapport à l'année dernière, nous sommes 3% plus bas. Nous nous attendons à ce que de nombreux employés prennent des vacances en juillet et en août, mais comme la "liberté" n'est pas encore totale, il y aura un peu de rattrapage à faire à l'automne. Nous avons également constaté ce phénomène l'année dernière."

Le spécialiste des RH Attentia a calculé qu'à la fin du mois de mai, nous avons pris en moyenne 4,3 jours de congé, contre 4,7 jours en 2020 et 6,3 jours en 2019. "Encore moins de jours de congé ont été pris au cours des cinq premiers mois de cette année qu'en 2020", confirme également Heidi Verlinden du prestataire de services RH Securex. "L'année dernière, nous avons enregistré une baisse de 28% par rapport à 2019, et cette année, cette baisse a même atteint 36%. Cela s'explique en partie par le fait que les employés ont encore pris quelques jours de congé de l'année dernière. En outre, le chômage technique, l'augmentation du travail à domicile et l'interdiction temporaire de voyager sont également des causes de ce déclin."