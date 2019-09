Les activités de Thomas Cook en Belgique restent opérationnelles pour le moment, a déclaré lundi une porte-parole du tour-opérateur.

La maison mère Thomas Cook Group Plc n'a pas trouvé de solution à ses problèmes financiers et a dû déposer son bilan dans la nuit de dimanche à lundi. La filiale belge tente de limiter les conséquences de la faillite du groupe, a précisé la porte-parole Leen Segers.

Concrètement, le tour-opérateur reste opérationnel en Belgique pour le moment. "Deux vols sont partis ce matin et les enseignes ouvriront lundi".

Près de 10.000 Belges sont concernés par la situation du tour-opérateur Thomas Cook. "Les guides touristiques en poste à l'étranger les informent actuellement de la situation".

Le voyagiste n'accepte aucun nouveau client jusqu'à nouvel ordre, "par précaution", précise la porte-parole. Il n'est pour l'instant plus possible de faire des réservations sur le site internet.

Le fonds de garantie de voyage n'a pas encore été activé. Cela ne se produira que si Thomas Cook est déclaré en faillite en Belgique également.

Les syndicats rencontrent la direction lundi à 9h

Thomas Cook Belgique, avec les marques Thomas Cook et Neckermann, emploie 600 personnes et 700.000 clients partent en vacances via ce tour-opérateur. L'organisation belge "étudie actuellement les options possibles pour limiter l'impact de la faillite de Thomas Cook Group Plc à ses clients et ses employés", a-t-elle fait savoir.

